Экономисты предсказали рублю много сюрпризов

«С большой вероятностью рубль протестирует уровни 58,50 и 64,50 по доллару и евро. Дальнейшее движение определит степень разочарования итогами саммита ОПЕК и изменениями в запасах сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах», - рассказал эксперт.

По его словам, в начале недели Саудовская Аравия и РФ заявили о продлении соглашения по поводу лимитирования добываемой нефти до конца первого квартала 2018 года. Предложение также поддержали Оман, Кувейт и Иран. После этого российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 4 процента.

Коробков отмечает, что об итогах саммита ОПЕК можно только гадать. Однако то, что участники намерены пролонгировать соглашение, доказывает - цели сокращения не достигнуты.

«Известное биржевое правило - покупай на слухах, продавай на новостях - зачастую действует безошибочно. В этой связи я не исключаю разочарования нефтяных быков итогами венской встречи и последующего "слива” нефтяных котировок, что, как следствие, приведет к ослаблению рубля», - рассказал аналитик.

Он также отметил, что сегодня значительных колебаний в котировках рубля быть не должно.