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Экономисты предсказали рублю много сюрпризов
Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков заявил, что следующая неделя «будет богата на сюрпризы» для российской валюты. Об этом сообщает «Российская газета».
«С большой вероятностью рубль протестирует уровни 58,50 и 64,50 по доллару и евро. Дальнейшее движение определит степень разочарования итогами саммита ОПЕК и изменениями в запасах сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах», - рассказал эксперт.
По его словам, в начале недели Саудовская Аравия и РФ заявили о продлении соглашения по поводу лимитирования добываемой нефти до конца первого квартала 2018 года. Предложение также поддержали Оман, Кувейт и Иран. После этого российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 4 процента.
Коробков отмечает, что об итогах саммита ОПЕК можно только гадать. Однако то, что участники намерены пролонгировать соглашение, доказывает - цели сокращения не достигнуты.
«Известное биржевое правило - покупай на слухах, продавай на новостях - зачастую действует безошибочно. В этой связи я не исключаю разочарования нефтяных быков итогами венской встречи и последующего "слива” нефтяных котировок, что, как следствие, приведет к ослаблению рубля», - рассказал аналитик.
Он также отметил, что сегодня значительных колебаний в котировках рубля быть не должно.
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