Появилось видео с эмоциональной реакцией Порошенко на отмену виз с ЕС

Телеканал «112 Украина» опубликовал видеозапись реакции президента Украины Петра Порошенко на подписание законодательного решения о либерализации визового режима для его страны с Евросоюзом . Подписи под документом поставили президент Европарламента Антонио Таяни и премьер председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат

Порошенко широко улыбается и смеется, демонстрирует два больших пальца, пожимает руки участникам церемонии подписания документа. «Вау», – говорит Порошенко, когда Таяни и Мускат ставят подписи.

«Мы тут, мы тоже рады. Все довольны. Журналисты довольны, политики довольны, 45 млн украинцев довольны», – сказал Порошенко. Отметим, что, по данным Госстата Украины, численность населения страны на 1 сентября 2016 года составила 42 млн 642,4 тыс. человек, сократившись на 163,3 тыс. человек. Это данные без учета российского Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В среду в Страсбурге было подписано законодательное решение о либерализации визового режима для Украины с Европейским союзом. Регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.