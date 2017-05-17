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В Киеве испугались наступления российской армии на Украину по «Яндекс. Картам»
Российские военные могли использовать ресурс «Яндекс.Пробки» при наступлении. С таким заявлением выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров. Его слова передает «Укринформ».
«Сервисы «Яндекса», например, «Яндекс.Пробки», «Навигатор» — это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускную способность и загруженность всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв, или какие-то другие действия, то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы сами всё даём», - заявил Петров.
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране». В министерстве добавили, что Украина движется к построению авторитарного общества.
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