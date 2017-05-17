В Сирии гранатомет СПГ-9 превратили в штурмовое орудие

В интернете появились видеокадры использования в Сирии стационарных гранатометов СПГ-9 "Копье", разработанных еще в Советском Союзе, в качестве штурмовых орудий поддержки пехоты на поля боя.

На кадрах, сделанных журналистами издания ANNA-News, видно, как военные из гарнизона осажденного города Дейр-эз-Зор готовятся атаковать позиции международных террористов. Так как бронетехники и артиллерии у сражающихся в окружении сирийских солдат недостаточно, то для подавления дотов и других огневых точек боевиков они используют советские станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 "Копье".

Данный ПТРК был принят на вооружение еще в 1963 году, но благодаря новым снарядам активно применяется в конфликте на Ближнем Востоке. Начальная скорость гранаты при вылете - 435 метров в секунду, а затем реактивный двигатель разгоняет ее до 700 метров в секунду. Высокая скорость обеспечивает лучшую настильность траектории, сокращает время полета гранаты, что позволяет уменьшить величины поправок на боковой ветер и движение цели.

Бронепробиваемость кумулятивной гранаты выстрела ПГ-9В составляет 300 миллиметров, а модернизированного выстрела - 400 миллиметров. Этого вполне достаточно для поражения танков всех типов, не имеющих динамической защиты, а также любой другой бронетехники. Для уничтожения живой силы применяется осколочно-фугасная граната.

Расчет СПГ-9 состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и подносчика. Этот расчет способен переносить гранатомет в разобранном положении на большие расстояния, а также перемещать СПГ-9 в боевом положении при смене огневых позиций. Наибольшая масса гранатомета (с ночным прицелом) достигает 57,6 килограммов. Поражение танков и других бронетанковых целей, а также огневых средств противника в сооружениях и укрытиях обеспечивается на расстоянии до 1300 метров. Наличие оптического прицела с 4,2-кратным увеличением обеспечивает высокую точность наведения гранатомета.