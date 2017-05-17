Сборная России по хоккею на ЧМ обновила рекорд команды СССР 53-летней давности

Российская хоккейная сборная обновила рекорд советской команды, продержавшийся с 1964 года. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР)

Россияне не пропускали в течение 201 минуты и 50 секунд. Подопечные Олега Знарка сохранили ворота нетронутыми в матчах с Данией (3:0), Словакией (6:0) и Латвией (5:0), пропустив лишь во втором периоде во встрече с США (3:5).