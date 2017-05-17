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Сборная России по хоккею на ЧМ обновила рекорд команды СССР 53-летней давности
Российская хоккейная сборная обновила рекорд советской команды, продержавшийся с 1964 года. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Россияне не пропускали в течение 201 минуты и 50 секунд. Подопечные Олега Знарка сохранили ворота нетронутыми в матчах с Данией (3:0), Словакией (6:0) и Латвией (5:0), пропустив лишь во втором периоде во встрече с США (3:5).
На воротах сборной России в этих матчах стояли Андрей Василевский и Илья Сорокин. Советские спортсмены установили предыдущий рекорд на Олимпиаде в Инсбруке, где им удалось не пропускать в течение 200 минут и 15 секунд. Сборная Советского Союза на тех Играх взяла золотые медали. 18 мая российская команда сыграет против сборной Чехии в 1/4 финала чемпионата мира-2017.
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