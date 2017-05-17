Главные события у вас в почте
Порошенко оставил украинцев без «Русских автобусов»
Киев на три года ввел санкции против ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ", ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" и ООО "Павловский автобусный завод" (ПАЗ). Также ограничения на один год введены в отношении КАМАЗа, следует из санкционного списка, опубликованного на сайте украинского президента.
Для данных компаний вводятся ограничения по продаже продукции на украинской территории, блокируются их активы, также для них предусмотрены полные или частичные запреты на совершение сделок с ценными бумагами.
Во вторник, 16 мая, сообщалось, что Украина расширила санкционный список физических и юридических лиц из России. В него вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ООО «Яндекс», РБК, телеканалы РЕН ТВ, «Звезда», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и радиостанция «Наше радио».
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
360tv.ru
-
Газета.Ru