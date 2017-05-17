Порошенко оставил украинцев без «Русских автобусов»

Киев на три года ввел санкции против ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ", ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" и ООО "Павловский автобусный завод" (ПАЗ). Также ограничения на один год введены в отношении КАМАЗа, следует из санкционного списка, опубликованного на сайте украинского президента.

Для данных компаний вводятся ограничения по продаже продукции на украинской территории, блокируются их активы, также для них предусмотрены полные или частичные запреты на совершение сделок с ценными бумагами.