Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Рассматривая поверхность Антарктиды на спутниковых снимках, россиянин Валентин Дегтярев увидел необычный объект, который, по мнению самого радиолюбителя из Нижнего Тагила, представляет собой потерпевший крушение в далеком прошлом космический корабль инопланетян.

Россиянин разместил заинтересовавшие его кадры в интернете, сделав из них небольшой видеоролик. По предположению Дегтярёва, звездолёт потерпел крушение над Южным полюсом миллионы лет назад, а размеры его составляют около 600 метров. Ролик уже набрал более тысячи просмотров, хотя, судя по немногочисленным комментариям, многие отнеслись к предположению Дегтярёва весьма скептически.

Подобные «открытия» совершаются уфологами и конспирологами довольно часто, но чаще всего не на территории Земли. К примеру, недавно СМИ облетела новость о трёх НЛО, обнаруженных неподалёку от Солнца, а ранее — о заброшенном танке на поверхности Луны. Чаще всего космические корабли, входы на базы инопланетян и различные следы их деятельности «находят» на Луне и на Марсе, однако другие космические тела порой также фигурируют в новостях такого рода. Впрочем, на Земле уфологи также замечают следы деятельности пришельцев, но, чаще всего, в тех местах, в которых люди не появляются — к примеру, на дне океана.

В действительности ситуации, в которых воображение «дорисовывает» таинственные очертания, заставляя видеть в них искусственные объекты или живых существ, объясняются психологической иллюзией под названием парейдолия. Она же изредка заставляет едва ли не каждого человека улавливать парадоксальное сходство между тем или иным неодушевлённым предметом и, к примеру, необычным выражением лица.