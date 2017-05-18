Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», - сказал Новак.

За просроченные кредиты или долги по ЖКУ приставы не смогут изъять единственное жилье у гражданина РФ.

Ранее министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект, который отменит запрет на взыскание единственного жилья должника. Однако, по мнению главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской , проект «имеет право на жизнь», но его необходимо «аккуратно прописать».

Позже Новак заявил, что Минюст РФ доработает законопроект.