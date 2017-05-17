Девушка Захарченко рассказала, кому принадлежат арестованные миллионы

«Я передавала деньги Горшковой (родственнице Пестриковой, открывшей банковские счета, - прим. Рамблер). Если честно, в связи с арестом Димы (Дмитрия Захарченко – прим. Рамблер) мы испугались. Не хотели лишних вопросов и прочее. Это, конечно, глубочайшая ошибка. Горшкова является нашей близкой родственницей и всегда нам помогает», — заявила Пестрикова.

Свое заявление Пестрикова сделала на заседании Мосгорсуда , где рассматривалась жалоба на продление ареста имущества. Оба арестованных счета находились в банке ВТБ24 . Пестрикова добавила, что происхождение денег может объяснить ее отец. Девушка также заявила, что «вообще никогда не работала» и не представляет себе сумму семейного дохода. По версии следствия, Захарченко получил 16 миллионов долларов преступным путем. Подсудимый эти обвинения отрицает. Суд признал законным продление ареста.

Захарченко был задержан 8 сентября 2016 года в связи с злоупотреблением полномочиями и получением взятки на сумму в 7 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире у сестры Захарченко девять миллиардов рублей, происхождение которых экс-полковник объяснить не смог.