Раскрыта цена Nokia 3310 в России

На старте продаж культовая модель телефона Nokia 3310 будет стоить 4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные презентации HMD Global.

Продажи телефона начнутся 16 мая. Смартфоны Nokia 3, 5 и 6 обойдутся покупателям в 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 модели намечен на 15 июня, Nokia 6 – на 30 июня. Модель Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. Всего было продано 126 миллионов устройств. Новая версия телефона получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей и камеру на два мегапикселя.

Кроме того, Nokia 3310 будет поддерживать карты памяти microSD.