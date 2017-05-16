Рада запретила георгиевскую ленту на Украине

Согласно постановлению, ношение ленточки на одежде, изображение на плакатах или открытках, в произведениях искусства и СМИ определяется как «пропаганда». Нарушение будет наказываться штрафом от 32 до 97 долларов. Сами ленточки будут конфискованы. В случае повторного нарушения закона штраф достигнет суммы от 97 до 190 долларов. Также нарушителя могут приговорить к административному аресту сроком до 15 суток. Исключение сделано для медалей Великой Отечественной войны, одним из элементов которых стала георгиевская лента. Законопроект поддержали 238 парламентариев.

Власти Украины советуют гражданам заменить георгиевскую ленточку на стилизованный цветок красного мака, который принято использовать в Европе во время празднования Дня победы 8 мая. Георгиевскую ленту авторы законопроекта называют символом «пророссийски настроенных сепаратистов на территории Украины». В России георгиевскую ленточку принято использовать как символ памяти на 9 мая.