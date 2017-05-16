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Режим «понесло»: Захарова о запрете на георгиевские ленточки
Мария Захарова назвала решение украинских властей о запрете георгиевской ленточки «антидемократическим». Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России написала в своем аккаунте в Facebook.
«Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут. Если серьёзно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны», - написала Захарова.
Захарова добавила, что «киевский режим «понесло» после завершения «Евровидения». Представитель МИД РФ задалась вопросом, как на Украине в 2018 году будут отмечать День победы и проводить акцию «Бессмертный полк».
16 мая Верховная рада приняла законопроект, который предполагает штрафы до 190 долларов и административный арест до 15 суток за ношение георгиевской ленточки. Исключение сделано для медалей Великой Отечественной войны, в оформлении которых использована георгиевская лента. Законопроект поддержали 238 парламентариев.
Власти Украины советуют гражданам заменить георгиевскую ленточку на стилизованный цветок красного мака, который принято использовать в Европе во время празднования Дня победы 8 мая. Георгиевскую ленту авторы законопроекта называют символом «пророссийски настроенных сепаратистов на территории Украины». В России георгиевскую ленточку принято повязывать 9 мая как символ памяти.
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