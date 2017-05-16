Путин объяснил необходимость переоснащения войск

«Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск», — заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал на совещании по гособоронзаказу. Глава государства отметил, что за 2016 год гособоронзаказ был выполнен на 97%. Всего в войска поступили более 5,6 тысяч видов новейшего вооружения, порядка трех тысяч единиц техники были модернизированы. В настоящее время готовность парка современной техники в армии оценивается на 58%. Путин поставил перед военными задачу довести этот показатель за 2017 года до 62%.