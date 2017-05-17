Эксперты назвали стоимость и сроки блокировки российских сайтов на Украине

На блокировку на Украине российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложения в размере $1 млрд. Так считает председатель правления интернет-ассоциации республики Александр Федиенко . Его цитирует ТАСС

«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год — два и более и где-то в рамках государства $1 млрд», — заявил он в эфире телеканала «112. Украина».

Федиенко отметил, что заблокировать сайты возможно. «Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе», — объяснил он. Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, со временем блокировку можно будет обойти.