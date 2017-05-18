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Массовая авария произошла в центре Москвы
В центре Москвы столкнулись рейсовый автобус и три автомобиля, сообщает Life.
Авария произлшла на Новолужнецком проезде. По предварительным данным, в ДТП погибли два человека. Несколько человек пострадали. Погибшие и пострадавшие находились в легковых автомобилях. Других подробностей издание не приводит.
ТАСС уточняет со ссылкой на информированный источник, что в ДТП пострадал один человек. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. На месте происшествия сейчас находятся три машины скорой помощи.
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