«Буду краток - все, имевшие отношение к этому указу, и персонально - подписавший его - *** идиоты (аналог слова «обнаглевшие» - прим. Рамблер)», - заявил Петренко.

Петренко передал «отдельный привет» заместителю главы администрации украинского президента Дмитрию Шимкиву и посоветовал чиновнику «лучше писать стихи». «Яндексу» и другим российским интернет-компаниям, подпадающим под запрет, Петренко порекомендовал «в качестве иллюстрации на часок включить редирект с украинских адресов на текст этого указа. Пусть они попробуют обслужить то, что хотят запретить».

16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» на Украине. Кроме того, под ограничительные меры подпали многие российские телеканалы. «Укртелеком» приступил к исполнению закона.