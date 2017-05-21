Порошенко: украинцы способны прожить без cоцсетей РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы в состоянии обойтись без российских соцсетей, которые он назвал подконтрольными спецслужбам. Этой темы он коснулся во время своего выступления на мероприятии по поводу Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает телеканал 112.ua

На прошлой неделе Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка физических и юридических лиц из России. Санкции на три года были введены против «Яндекса» , соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Под ограничения также попали «Лаборатория Касперского» и ее киевское отделение и компания «Доктор Веб». Кроме того, в список включены телеканалы РЕН ТВ , «Звезда», « ТВ Центр », ВГТРК , «НТВ Плюс», радиостанции «Наше радио» и агентство РБК. Всего в санкционном списке 1228 физических и 468 юридических лиц из России. Против юрлиц срок действия санкций продлен на срок от года до трех лет, для физических лиц - на один год, три года, пять лет и бессрочно.

Указ, подписанный Порошенко, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Совет решил продлить персональные экономические и другие ограничительные меры, внесенные кабмином Службой безопасности Украины и Нацбанком, а также применить персональные санкции против физических и юридических лиц «в связи с продолжающейся агрессией России против Украины».

Украина впервые ввела санкции против российских физлиц и компаний в сентябре 2015 года