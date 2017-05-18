Температура в Москве вернется к нулю

Синоптики заявили, что погода в Москве продолжит меняться. Уже на следующей неделе температура опустится до 0 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Пока в Москве установился антициклональный характер погоды. В четверг, 18 мая, осадков не ожидается, потеплеет до 17…19° в столице и 15…20° по области. В пятницу, 19 мая, также будет сухо, лишь днем кое-где на юге области пройдет небольшой дождь. Ночью 6…8° в Москве и 3…8° в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 20…22° в мегаполисе и 18…23° в регионе», - указано в сообщении.

В субботу, 20 мая, специалисты обещают, что в столице будет летняя погода, ожидается до плюс 23-25 градусов. Но уже в воскресенье, 21 мая, в Москве местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем столбик термометра опустится до 16-18 градусов.

В понедельник осадки прекратятся, но воздух в столице прогреется максимум до 13-18 градусов.

Во вторник ночью столбик термометра опять опустится до 0 градусов, но уже денем, по данным специалистов, воздух прогреется до 15-20 градусов.