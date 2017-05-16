Захарченко предупредил о потенциальной угрозе экологической катастрофы в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко , выступая на открытии в Донецке международную научного форума «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации повреждённых территорий для их экономического возрождения», отметил высокий риск экологических катастроф в Донбассе.

Как сообщает ФАН, главной угрозой экологической безопасности республики Захарченко назвал ведение боевых действий в непосредственной близости от промышленных объектов.

«В Донбассе находится большое количество промышленных предприятий. Эти предприятия и в мирное время наносили вред окружающей среде. На сегодняшний день эта проблема усугубилась ведением боевых действий. В связи с этим риск техногенных катастроф и экологических аварий увеличивается в несколько раз», — заявил политик.

Он также отметил, что обращался к украинской стороне с требованием допустить специалистов ДНР на промышленные предприятия, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донбасса, однако власти Украины на данный запрос не отреагировали.

Ранее Nation News со ссылкой на представителей самопровозглашённой Луганской народной республики сообщило, что украинская армия может скрывать наличие химического оружия.