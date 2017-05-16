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Украинцам подсказали способ обойти блокировку на сайтах
Журналисты телеканала «Россия 24» раскрыли способы обхода заблокированных интернет-ресурсов на Украине. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
«Всем тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Путей обхода блокировки сайтов множество, один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен», — заявила ведущая в прямом эфире.
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» на Украине. Кроме того, под ограничительные меры подпали многие российские телеканалы. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране». В ведомстве добавили, что Украина движется к построению авторитарного общества.
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