Украинцам подсказали способ обойти блокировку на сайтах

Журналисты телеканала «Россия 24» раскрыли способы обхода заблокированных интернет-ресурсов на Украине. Об этом сообщает портал «Газета.ру»

«Всем тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Путей обхода блокировки сайтов множество, один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен», — заявила ведущая в прямом эфире.