Трамп мог передать Лаврову засекреченные данные от Израиля

Президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком засекреченными данными, источником которых является Израиль, сообщает New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, знакомых с методами получения информации.

Издание отмечает, что Израиль является одним из наиболее важных союзников США, в том числе и в области сбора разведданых на Ближнем Востоке. Израильские чиновники не подтвердили информацию о том, что они являются источниками переданных Трампом данных.

По словам источников издания, во время встречи с российскими дипломатами Трамп раскрыл информацию о террористическом заговоре группировки ИГ (запрещена в России — RNS), а некоторые детали заговора были получены США от Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, что во время переговоров с российскими дипломатами передал им информацию, «которая касается терроризма и безопасности авиаперевозок». Он объяснил это тем, что имеет полное право на передачу такой информации и желанием, чтобы Россия усилила борьбу с ИГ.