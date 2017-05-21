СМИ назвали имя нового главного тренера «Барселоны»

Новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде, сейчас возглавляющий «Атлетик», сообщает издание El Correo

Эрнесто Вальверде -- испанский футболист и футбольный тренер. В августе 2015 года по сумме двух матчей «Атлетик Бильбао» обыграл «Барселону» со счетом 5:1 в Суперкубке Испании 2015. Это была первая крупная победа команды за 31 год. В мае этого года стало известно, что он не будет продлевать контракт с командой и уйдет из «Атлетика», когда закончится сезон .

Как ожидается, Вальверде подпишет с «Барселоной» контракт на два года. Официально о назначении будет объявлено 29 мая.