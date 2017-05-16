Во вторник, 16 мая, в Москве объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 15 метров в секунду и выше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Метеобюро.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается с 09:00 до 21:00 в столице и Новой Москве.

В Метеобюро отметили, что погоду будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, поэтому весь день будет идти дождь.

Автомобилистам посоветовали не парковаться под деревьями, а пешеходам – обходить рекламные щиты и дорожные знаки.

Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что небольшое похолодание в середине этой недели в Москве и области сменится солнечной погодой, воздух к концу недели прогреется до 20 градусов тепла. Уже в четверг, 18 мая, потеплеет до 17 градусов выше ноля.