«Я хотел бы поблагодарить всех, и коммунальных работников, работавших днем и ночью 24/7, обустраивая инфраструктуру города. Мы сделали пять фан-зон, одна из крупнейших в истории фан-зон была напротив мэрии. И когда начиналась музыка, у меня на столе все также плясало от вибрации с музыкой. Но тем не менее я хочу поблагодарить и за все, что касается безопасности, касается организации... Но сейчас я могу сказать: «Фух, провели! Непросто было», - заявил Кличко.

По мнению Кличко, туристы будут рассказывать своим друзьям и родственникам о гостеприимстве украинской столицы. Полуфиналы «Евровидения-2017» прошли в Киеве 7 мая, финал – 13 мая. Конкурс выиграл 27-летний португальский певец Сальвадор Собрал с композицией «Amar pelos dois».