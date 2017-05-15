Итальянцы забили самый нелепый гол чемпионата мира

Хоккеист сборной Италии Александр Эггер забил курьезную шайбу в свои ворота. Эпизод произошел во время матча на чемпионате мира против команды Дании. Об этом сообщает «Спорт-экспресс»

Защитник получил передачу от своего партнера, поскользнулся и в падении переправил шайбу в ворота, которые на тот момент уже были пусты. Встреча завершилась победой датской сборной со счетом 0:2. Команда Италии лишилась шансов остаться в элитном дивизионе, так как проиграла все семь матчей и набрала лишь одно очко. Чемпионат мира по хоккею 2017 года проходит с 5 по 21 мая во Франции и Германии.