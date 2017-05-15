МИД РФ предостерег россиян от поездок в Грузию

«Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно - ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», - говорится в заявлении МИД РФ.

В связи с действиями грузинских властей в министерстве призвали российских туристов «тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию». В заявлении отметили, что в последние годы участились случаи, когда власти республики накладывали штрафы или приговаривали к тюремному заключению российских граждан в связи с посещением ими Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси эти территории считают оккупированными. Юрий Лужков находился в Грузии с 4 по 8 мая в рамках туристической поездки. «Закон об оккупированных территориях» предполагает наказание в виде 3 тысяч долларов или тюремного срока до 4 лет.