МИД России прокомментировал заявление грузинских властей о внесении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в список "нежелательных лиц" в связи с его посещениями Абхазии и Южной Осетии. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии", - заявили в МИДе.

В сообщении отмечается, что МИД "вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию".

В российском МИДе заявили, что к Лужкову власти Грузии "по понятным причинам не решились реально применить санкции и объявили "вердикт" уже после того, как он покинул "гостеприимную Грузию".

"Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи - российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Напомним, что вышеуказанный закон предусматривает в качестве наказания штраф до 3 тыс. долл. США или тюремное заключение сроком до 4 лет", - отметили в министерстве.

Ранее Лужков назвал "неразумным" решение грузинских властей запретить ему въезд в страну.