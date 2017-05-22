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В выходные в Москве выпадет снег
В последние майские выходные в Москве ожидается холодная погода, а также мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега», — отметил Тишковец.
Днем похолодает да 0... +5 градусов. Эксперт отметил, что в конце недели в столицу придет циклонический вихрь, который станет причиной ультраполярного холода с северо-востока.
Ранее сообщалось, что май 2017 года стал самым холодным за 36 лет.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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