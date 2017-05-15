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Решена судьба "стриптизера" с "Евровидения"
Виталия Седюка приговорили к личному обязательству на 60 суток. Соответствующее решение вынес Днепровский суд Киева. Мужчина выбежал на сцену в финале «Евровидения». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Суд постановил применить к подозреваемому Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. Указанные обязанности возлагаются на Седюка в пределах 60 суток», — говорится в сообщении.
Наказание обязывает 28-летнего Седюка являться по вызову суда и следователей и сдать заграничный паспорт. 13 мая во время выступления украинской певицы Джамалы в финале музыкального конкурса пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и снял с себя штаны. Мужчина был обернут во флаг Австралии. Охрана мероприятия сняла мужчину со сцены в течение десяти секунд. Это не первая подобная выходка пранкера. Ранее подобные акции Седюк проводил во время выступлений Мадонны, Уилла Смита и певицы Адель. Конкурс «Евровидение-2017» выиграл португальский певец Сальвадор Собрал с композицией «Amar pelos dois».
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