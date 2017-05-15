Виталия Седюка приговорили к личному обязательству на 60 суток. Соответствующее решение вынес Днепровский суд Киева. Мужчина выбежал на сцену в финале «Евровидения». Об этом сообщает телеканал «112 Украина»

«Суд постановил применить к подозреваемому Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. Указанные обязанности возлагаются на Седюка в пределах 60 суток», — говорится в сообщении.