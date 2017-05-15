Друг Баталова рассказал о состоянии актёра

«Мы давно уже в больнице, ему протез поставили, он сейчас реабилитируется. Ничего страшного нет. Мы пока на реабилитации, потому что он должен уверенно ходить. Возраст все это затягивает, но он кушает прекрасно, настроение хорошее, все отлично», - заявил Иванов.

15 мая появились сообщения, что 88-летний Алексей Баталов был госпитализирован в тяжелом состоянии в связи с переломом ноги в двух местах. Актеру сделали операцию, в настоящее время он проходит восстановительные процедуры. Баталов снялся более чем в 60 фильмах, особую известность из которых получили «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит».