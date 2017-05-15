Скандально известный нарушитель правил дорожного движения — сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров — выложил в своем Instagram видео очередного проступка, совершенного, судя по всему, на том же Mercedes-Benz Gelandewagen, на котором он год назад в компании друзей устроил гонки с полицией. Телеканал «360» публикует запись.

Определить, кто именно находится за рулем дорогостоящего автомобиля, не представляется возможным — водитель в кадр не попадает. На записи видно, как джип объезжает пробку в центре Москвы по выделенной линии, предназначенной только для спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками.