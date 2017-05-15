"Это позор для Украины": Седюку грозит срок за выходку на "Евровидении"

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом», - написал министр. Позже, по словам Авакова, Седюка задержали сотрудники охраны «Евровидения».

Журналиста оставили под стражей на 72 часа до суда. На заседании 15 мая инстанция должна выбрать ему меру пресечения по части 3 статьи 296 (хулиганство с отягчающими обстоятельствами) УК Украины - от штрафа до пяти лет лишения свободы.

«А пока.. этот позор страны сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби», я бы ему не советовал», - заключил Аваков.

Седюк с флагом Австралии на спине появился на сцене во время выступления Джамалы. Он обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана сразу вынесла его со сцены, а Джамала никак не отреагировала на случившееся.

Седюк известен подобными выходками. Например, в сентябре 2014-го на Неделе моды в Париже он попытался повалить на землю американскую знаменитость Ким Кардашьян , а в сентябре 2016-го — поцеловать ее ягодицы.

Перед финалом «Евровидения» Седюк раскритиковал организаторов конкурса. В частности, он заявил, никто из семи украинских ведущих не говорил по-английски правильно.