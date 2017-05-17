На юго-востоке Москвы зафиксировано превышение уровня сероводорода в 51 раз

Автоматическая станция Мосэкомониторинга установила, что в районе Капотня на юго-востоке Москвы минувшей ночью был превышен уровень сероводорода в 51 раз, передает ТАСС

"Норма была превышена в 51,4 раз в 01.00 мск", - отметили на станции.

После этого предельно допустимая концентрация снизилась. К 06.00 мск уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза.

Ранее на юге Москвы концентрация сероводорода превысила допустимую норму в 17 раз.