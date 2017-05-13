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Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
В ходе запланированной модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» ракетный комплекс «Гранит» пока не будут менять по финансовым соображениям. Об этом сообщил источник «Интерфакса-АВН».
Модернизация, по его словам, предусматривает замену четырех котлов главной энергетической установки, два из которых уже изготовлены на Балтийском заводе. В планах также модернизация радиолокационного и радиоэлектронного вооружения, а также авиационного навигационного комплекса.
В остальном пока нет определенности. Не известно предприятие, на котором будет проводиться модернизация, и сроки начала работ.
Авианосец исправен и находится на 35-м Судоремонтном заводе. Однако согласно правилам летчики. Недавно вернувшиеся с выполнения задач у берегов Сирии, были в отпусках, и теперь должны получить допуск к полетам с авианосца. В море авианосец может выйти в начале осени.
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