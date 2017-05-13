Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»

В ходе запланированной модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» ракетный комплекс «Гранит» пока не будут менять по финансовым соображениям. Об этом сообщил источник «Интерфакса-АВН»

Модернизация, по его словам, предусматривает замену четырех котлов главной энергетической установки, два из которых уже изготовлены на Балтийском заводе . В планах также модернизация радиолокационного и радиоэлектронного вооружения, а также авиационного навигационного комплекса.

В остальном пока нет определенности. Не известно предприятие, на котором будет проводиться модернизация, и сроки начала работ.