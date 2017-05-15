"Состояние Шатова я могу оценивать на 100%, потому что вчера с ним разговаривал. Не только с ним, но и с Кокориным, и с Джанаевым, и с Крицюком, и с Оздоевым. Если бы это был простой сбор, контрольный матч, диалога не было бы. Но перед большим турниром футболисты должны узнавать такие вещи из первых уст. Ситуация совершенно простая. Надо отдать им должное: они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Кто там с кем конфликтует, мы в это не вмешиваемся.

У нас получился хороший разговор, и он будет продолжаться. Думаю, мы и повстречаемся. Нужно настроить людей, чтобы со следующего сезона они были конкурентноспособнее. Думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: "Вас нет"? Мы ждем нашего Шатова и нашего Кокорина в следующем сезоне. Не может быть так, что целый год футболисты играли не так, как должны, и попали в сборную. Мы друг друга поняли. Они все знают, что должны делать", - передает его слова "Чемпионат.com"

Ранее был назван расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций - 2017.