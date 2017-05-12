Названа предварительная причина взрыва в Риме

РИА Новости По словам пресс-атташе посольства России в Италии Марии Кучук, пострадавших в результате инцидента нет, отмечает

«Речь, предварительно, идет о самодельном взрывном устройстве, в результате никто не пострадал, мы следим за сообщениями итальянской стороны», — заявила Кучук.

В пятницу, 12 мая, в центре Рима на улице Авентино прогремел взрыв. По данным следствия, простое взрывное устройство было заложено между двумя припаркованными у почтового отделения автомобилями. В результате одна из машин получила повреждение.