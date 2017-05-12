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Названа предварительная причина взрыва в Риме
Представители прокуратуры сообщили, что взрыв в Риме у здания почтового отделения являлся протестной акцией местных анархистов. Об этом сообщает телеканал Rainews24.
По словам пресс-атташе посольства России в Италии Марии Кучук, пострадавших в результате инцидента нет, отмечает РИА Новости.
#Italy | Double explosion hits post office in #Rome, no casualtieshttps://t.co/Fh2jQHn3Ru#United_Nations #Via_Marmorata#Aventino pic.twitter.com/GZFDa2RTHO— Alghadeer English (@alghadeertv_eng) 12 мая 2017 г.
«Речь, предварительно, идет о самодельном взрывном устройстве, в результате никто не пострадал, мы следим за сообщениями итальянской стороны», — заявила Кучук.
В пятницу, 12 мая, в центре Рима на улице Авентино прогремел взрыв. По данным следствия, простое взрывное устройство было заложено между двумя припаркованными у почтового отделения автомобилями. В результате одна из машин получила повреждение.
Explosion au centre de Rome https://t.co/LZekFuIN8Q pic.twitter.com/V72YQr3WkV— Paris Dépêches (@Paris_Depeches) 12 мая 2017 г.
Позже сообщалось, что рядом с офисом Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН также была обнаружена бомба. Но оказалось, что за взрывное устройство приняли мешки, в которых был строительный песок.
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