Московские власти назвали первый район переселения по программе реновации

Одним из первых районов, где будет проводиться переселение жителей по программе реновации, станет Бескудниково на севере Москвы. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина. В соответствии с предоставленным властями списком, в Бескудниково находятся 37 предназначенных под снос пятиэтажек. Хуснуллин также заявил, что город располагает пятью тысячами новых квартир, в которые во второй половине 2017 года смогут заселиться жители сносимых пятиэтажек. По его словам, в рамках реновации каждому жителю предложат на выбор три дома для переселения. Жильцы смогут выбирать квартиры по этажности дома, его расположению и расположению квартиры в доме.

После подведения итогов голосования на портале «Активный гражданин» ближайшей осенью на 300 стартовых площадках начнется строительство новых домов. Хуснуллин отметил, что часть участков для таких площадок могут обменять инвесторам на городскую землю. Вице-мэр также сказал, что после 2020 года к работе по программе реновации планируется привлечь строителей метро. После запуска Третьего пересадочного контура они будут строить новые дома с подземными парковками.

Потенциально в программу реновации может попасть 751 квартал. Хуснуллин отметил, что большой интерес к проектированию новых домов привлекают «мировые звезды» архитектуры. В настоящее время готовятся материалы для архитектурного конкурса.