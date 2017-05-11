Украина в июне подаст апелляцию на решение суда Лондона по долгу перед Россией

Украина в начале июня планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией на сумму $3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы планируем подать на апелляцию в начале июня», — приводит его слова РИА Новости

Как отметил Данилюк, позиция украинских властей по данному спору не изменилась.

Ранее глава украинского Минфина заявил, что Киев продолжит отстаивать свою позицию в лондонском суде.

В конце марта Высокий суд Лондона в ходе заседания по ходатайству России о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Киев обязан выплатить Москве номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов.

Как рассказал в беседе с НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма, ускоренное решение по данному делу было продиктовано геополитикой.