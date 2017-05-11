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Украина в июне подаст апелляцию на решение суда Лондона по долгу перед Россией
Украина в начале июня планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией на сумму $3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Мы планируем подать на апелляцию в начале июня», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Данилюк, позиция украинских властей по данному спору не изменилась.
Ранее глава украинского Минфина заявил, что Киев продолжит отстаивать свою позицию в лондонском суде.
В конце марта Высокий суд Лондона в ходе заседания по ходатайству России о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Киев обязан выплатить Москве номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов.
Как рассказал в беседе с НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма, ускоренное решение по данному делу было продиктовано геополитикой.
В конце 2013 года Россия выделила Украине $3 млрд на зарплаты бюджетникам и пенсии. В настоящее время Киев настаивает, что эти средства являлись «взяткой» экс-президенту страны Виктору Януковичу.
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