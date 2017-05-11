Главные события у вас в почте
В СБУ решили не наказывать участника «Евровидения» от Болгарии
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что представитель Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиан Костов не нарушал украинского законодательства во время визита в Крым в 2014 году. Об этом сообщает «Обозреватель».
«Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он [Костов] выступал [в Крыму] еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают», - отметили представители спецслужбы. Украинский закон о порядке въезда на территорию Крыма был принят в июне 2015 года.
Ранее видеоблогер Анатолий Шарий напомнил СБУ, что Костов в июне 2014 года выступал в крымском «Артеке». «СБУ, просыпайтесь!.. И что вы теперь будете делать?» - поинтересовался у спецслужбы Шарий.
СМИ писали, что 17-летний Кристиан Костов родился и вырос в Москве, имеет двойное гражданство (российское и болгарское). Россиянам Костов знаком по проекту «Голос. Дети», где он дошел до финала.
Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала, поэтому в 2017 году право принять конкурс досталось Украине. Он проходит в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая. Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова. Однако в марте СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. По данным украинской стороны, на полуостров Самойлова попала из России. Украинские власти считают законным только один способ посещения Крыма – через Херсонскую область.
Оставить комментарий