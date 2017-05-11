В СБУ решили не наказывать участника «Евровидения» от Болгарии

«Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он [Костов] выступал [в Крыму] еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают», - отметили представители спецслужбы. Украинский закон о порядке въезда на территорию Крыма был принят в июне 2015 года.

Ранее видеоблогер Анатолий Шарий напомнил СБУ, что Костов в июне 2014 года выступал в крымском «Артеке». «СБУ, просыпайтесь!.. И что вы теперь будете делать?» - поинтересовался у спецслужбы Шарий.

СМИ писали, что 17-летний Кристиан Костов родился и вырос в Москве, имеет двойное гражданство (российское и болгарское). Россиянам Костов знаком по проекту «Голос. Дети», где он дошел до финала.