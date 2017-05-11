Повседневные расходы россиян рухнули до пятилетнего минимума

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» заявили, что россияне вернулись в режим экономии. Расходы граждан в апреле сократились на 6,5% и стали самыми низкими за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте «Ромир».

«Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5% относительно марта. А по сравнению с апрелем прошлого года россияне в минувшем месяце потратили меньше на 4,9%. То есть с учетом инфляции за месяц расходы россиян фактически сократились на 6,8%, а в разрезе года – на 9%. Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет», - указано в сообщении исследовательского холдинга.

По данным специалистов, в апреле, когда обычно проходит Великий пост, всегда наблюдается небольшое снижение потребительской активности. Однако даже в кризисном 2015 году повседневные траты россиян сократились только на 5,8%.

В исследовании указано, что размер среднего чека при этом не изменился, однако россияне в апреле реже ходили в магазины.