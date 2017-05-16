Познер предупредил о своем возможном уголовном сроке

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что является атеистом, поэтому его могут привлечь к суду и приговорить к сроку. Об этом сообщается на его официальном сайте «Познер Online».

«Считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку. Это для меня столь же неожиданно, как и для вас», - рассказал Познер.

Он отметил, что "ловец покемонов" в храме Руслан Соколовский был осужден в том числе за оскорбление верующих отрицанием существования бога и основателей христианства и ислама — Христа и Мухаммеда. Таким образом, телеведущий отметил, что сбылись опасения по поводу того, что закон об оскорблении чувств верующих приведет к преследованию противников церкви.

«Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу «нету, нету» с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет?» - написал Познер.