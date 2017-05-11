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Захарова диагностировала «интеллектуальную агонию» у американских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала реакцию американских СМИ на встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.
Представитель МИДа отметила, что чаще всего журналисты спрашивали у Лаврова во время его визита в Вашингтон об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. «А потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», - написала Захарова.
Десятого мая Лавров прибыл с визитом в США. В Штатах он встретился с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но были допущены два личных фотографа - Трампа и Лаврова. Снимки, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД России. После этого американские журналисты возмутились, что их не пустили на встречу и им приходится использовать фотографии, сделанные российской стороной.
Во время протокольной съемки перед началом переговоров с Тиллерсоном Лаврова спросили об увольнении Коми. «Его уволили? Вы шутите! Вы шутите!» - ответил российский министр. Трамп уволил Коми 9 мая в связи с утратой доверия, заявив, что тот «не способен эффективно руководить» ФБР. В Минюсте США позже пояснили, что Коми отправили в отставку из-за ошибок, допущенных во время расследования дела об использовании личной электронной почты Хиллари Клинтон в служебных целях.
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