Захарова диагностировала «интеллектуальную агонию» у американских СМИ

Представитель МИДа отметила, что чаще всего журналисты спрашивали у Лаврова во время его визита в Вашингтон об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. «А потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», - написала Захарова.

Десятого мая Лавров прибыл с визитом в США. В Штатах он встретился с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но были допущены два личных фотографа - Трампа и Лаврова. Снимки, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку , были опубликованы МИД России. После этого американские журналисты возмутились, что их не пустили на встречу и им приходится использовать фотографии, сделанные российской стороной.