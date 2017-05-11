СБУ, просыпайся: Шарий обнаружил участника Евровидения, выступавшего в Крыму

Представитель Болгарии, 17-летний Кристиан Костов родился и вырос в Москве и участвовал в различных российских и болгарских музыкальных проектах прежде чем выступить на «Евровидении-2017». В 2014 году он посетил крымский лагерь «Артек» с концертом.

«СБУ, просыпайтесь!.. И что вы теперь будете делать?», - поинтересовался Шарий.