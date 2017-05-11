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СБУ, просыпайся: Шарий обнаружил участника Евровидения, выступавшего в Крыму
Один из участников песенного конкурса «Евровидение-2017, который проходит в Киеве, в 2014 году выступал в лагере «Артек» в Крыму. Об этом Службе безопасности Украины напомнил медиаблогер Анатолий Шарий.
Представитель Болгарии, 17-летний Кристиан Костов родился и вырос в Москве и участвовал в различных российских и болгарских музыкальных проектах прежде чем выступить на «Евровидении-2017». В 2014 году он посетил крымский лагерь «Артек» с концертом.
«СБУ, просыпайтесь!.. И что вы теперь будете делать?», - поинтересовался Шарий.
Напомним, российская певица Юлия Самойлова не смогла принять участие в конкурсе «Евровидение-2017», так как СБУ запретила ей въезд на Украину из-за выступления в Крыму в 2015 году .
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