Власти Крыма прокомментировали решение Джамалы

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что проблемы с посещением полуострова у певицы Джамалы могут возникнуть только из-за украинских властей. Об этом сообщает ТАСС

Мурадов подчеркнул, что «никто и ничто в России не мешает» Джамале посетить Крым. Как отметил чиновник, власти республики еще год назад говорили, что рады будут видеть ее на полуострове. «Это приглашение остается в силе. Никто никаких препятствий этому талантливому человеку не чинит… Но, наверное, нужно нам в ближайшее время направить Джамале приглашение, и я этот вопрос согласую с руководством республики», - сказал он.

По его словам, в Крыму не хотят, чтобы певица сомневалась в том, что местные власти «с почтением относятся к ее близким (проживающим в Крыму), к ее роду».

Джамала (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) одержала победу на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар при Иосифе Сталине, благодаря чему конкурс в 2017 году проходит в Киеве. Десятого мая певица заявила, что хотела бы посетить Крым, где живут ее родные, и выступить там с концертом.