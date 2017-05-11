Главные события у вас в почте
Российские магазины могут остановить работу с 1 июля
Ритейлеры и владельцы отелей заявили о возможной остановке продаж из-за нехватки фискальных накопителей для онлайн-касс. Об этом сообщает Rambler News Service.
«Мы очень озабочены сложившейся на рынке ситуацией. В настоящий момент мы наблюдаем серьезный дефицит фискальных накопителей, как и предполагали это еще в декабре 2016 года. Поставка контрольно-кассовой техники перенесена на неопределенный срок из-за отсутствия фискальных накопителей», - рассказала заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации сетевой торговли Лия Левинбук.
Она отметила, что данная проблема может привести к остановкам продаж.
Согласно федеральному закону, который обязывает всех российских ритейлеров заменить контрольно-кассовую технику на технику нового типа, замены должны произойти до июля 2018 года.
Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал летом 2016 года. Регистрация контрольно-кассовой техники по новому порядку началась 1 февраля 2017 года.
Оставить комментарий