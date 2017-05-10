Доходы Аксенова выросли почти вдвое

Доходы главы Крыма Сергея Аксенова за 2016 год выросли почти в два раза по сравнению с 2015 годом, составив 2,63 миллиона рублей. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, опубликованная на портале крымского правительства.

Декларированный годовой доход Аксенова в прошлом году составил 2 632 380,36 рубля. За 2015-й год он заработал 1,4 миллиона рублей, а за 2014-й - 1,6 миллиона.

Также из декларации следует, что в 2016 году в пользовании у главы Крыма были жилой дом площадью 577 квадратных метров и земельный участок в 607 квадратных метров. При этом участок – в общем пользовании с супругой.

В собственности его жены Елены Аксеновой числятся три квартиры (площадью 81,9, 66,3 и 30,6 квадратных метра), шесть нежилых помещений (самое большое из них имеет площадь 129,8 кв. м, самое маленькое – 36,3 кв. м) и автомобиль BMW 750 LI XDRIVE. Также у нее в пользовании в 2016 году был земельный участок в 961 кв. м и жилой дом в 577,5 кв. м. Годовой доходы супруги главы Крыма составил 32,8 миллиона рублей.

Среди вице-премьеров Крыма самый большой доход в 2016 году оказался у Бориса Зимина , занявшего эту должность в феврале 2017-го. Из декларации чиновника следует, что он заработал 14,4 миллиона рублей, при этом у него в собственности 120 земельных участков (в том числе в общей долевой собственности), два автомобиля Toyota, две квартиры и гараж.

Сергей Аксенов возглавил Крым 9 октября 2014 года. До этого с 2010 года был депутатом Верховного Совета республики. Также с 2008-го по 2014 год возглавлял всеукраинскую партию «Русское единство». До начала политической карьеры занимался частным предпринимательством в сфере продуктов питания.