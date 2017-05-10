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В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на малодетность
Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетенёва прокомментировала предложение ввести налог на малодетность.
«Этот налог был введён в советское время. Но в советское время все женились официально, сожителей было мало… Сейчас, я думаю, не очень правильно будет ввести такой налог. Я уже это все видела, такой вопрос уже Московская дума рассматривала. Но пока нам ничего не вносили», — цитирует РИА Новости депутата.
По её словам, данное предложение при наличии весомых аргументов может быть рассмотрено.
Ранее «Известия» сообщили, что в России предложили ввести налог на малодетность. Отмечается, что соответствующий пункт содержится в концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», направленной президенту России Владимиру Путину.
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