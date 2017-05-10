"Хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины": «Зенит» отказался от нового стадиона

Встречу «Зенита» и «Краснодара» в рамках Чемпионата России по футболу, которая должна была состояться на стадионе «Крестовский» 17 мая, перенесли из-за состояния поля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в петербургском клубе.

По словам собеседника издания, матч пройдет на стадионе «Петровский».

Игра с «Краснодаром» должна была стать третьим тестовым мероприятием стадиона перед Кубком конфедераций. По данным «Фонтанки», из-за отмены матча FIFA предложат рассматривать как тестовое мероприятие фестиваль «Радио Зенит», прошедший в феврале.

«Зенит» провел на стадионе «Крестовский» две игры - с «Уралом» (2:0 в пользу «Зенита») и «Тереком» (0:1 в пользу грозненского клуба). После каждого матча представители «Зенита» критиковали качество поля. В частности, главный тренер команды Мирча Луческу заявил после игры с «Тереком», что «таких полей нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины».

Одиннадцатого мая в Петербурге пройдет заседание FIFA, где будет рассмотрена проблема состояния поля на «Крестовском». СМИ писали, что на заседании может быть принято решение о полной замене газона.