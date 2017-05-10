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Назначен и.о. главы Нацбанка Украины
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назначила исполняющим обязанности главы НБУ своего первого заместителя Якова Смолия. Об этом сообщается на официальном сайте украинского регулятора.
К исполнению обязанностей Смолий приступит 11 мая.
В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Гонтарева заявила, что Смолий будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу.
Гонтарева 6 апреля подала заявление об отставке с 10 мая текущего года. Она сказала, что ее «миссия выполнена», а «страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику». С 11-го мая она будет находиться в вынужденном отпуске и ждать рассмотрения Верховной Радой вопроса об ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.
Гонтарева возглавила НБУ в июне 2014 года. До этого она была председателем группы компаний «Инвестиционный капитал Украины» (ICU). За время ее работы гривна стала дешевле на 56 процентов.
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