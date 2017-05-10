МТС протестирует технику для исполнения «пакета Яровой»

Мобильный оператор МТС и компания «Норси-транс», производящая спецаппаратуру для оперативно-розыскной деятельности (СОРМ), вместе протестируют оборудование для исполнения «пакета Яровой». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров «Норси-транс».

Собеседник, близкий к одному из операторов, рассказал газете, что МТС готовит пилотную зону исполнения закона в одном из крупных российских городов. По его данным, оператор решил «взять имеющееся сейчас оборудование и посмотреть, на что оно способно».

«Ведомости» отмечают, что МТС одним из первых поддержал идею создания пилотного проекта для исполнения «пакета Яровой».

По данным издания, «Норси-транс» является активным участником рабочей группы Минкомсвязи, готовящей подзаконный акт о способах хранения данных пользователей по закону Яровой. По словам собеседников «Ведомостей», разработанный вариант документа предполагает расширение функций уже существующих систем СОРМ. Также он предусматривает точечное хранение информации — не всего содержимого сообщений и записей, а только их части.

«Ведомости» отмечают», что на прошлой неделе «Мегафон» «Вымпелком» попросили потенциальных производителей оборудования для хранения информации предоставить им технические характеристики своей продукции и дать устройства на тестирование. Представители этих операторов заявляли, что из-за отсутствия возможности протестировать технику сроки вступления «пакета Яровой» в силу, возможно, придется отложить.

Ранее ФСБ Минкомсвязь оценили затраты мобильных операторов на выполнение закона Яровой в 4,5 триллиона рублей, что почти в три раза больше оборота всей отрасли в 2016 году. Сообщалось, что из-за реализации этого документа расходы операторов могут увеличиться до десяти триллионов рублей, а это грозит повышением уровня инфляции в стране.

«Пакет Яровой» вступит в силу 1 июля 2018 года. Из этого документа следует, что операторы связи должны хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются их клиенты, в течение полугода.